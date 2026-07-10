Yılmaz, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin katkılarıyla tamamlanan yeni binanın girişinde Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar tarafından karşılandı.

Yılmaz’a heyetinin yanında, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve UBP bölge milletvekilleri de eşlik etti.

Görüşmede ilk olarak karşılıklı hediye takdimi yapıldı; görüşme basına kapalı devam etti.

Sabah saatlerinde ülkeye gelen Yılmaz, ilk olarak yangın söndürme helikopteri teslim törenine katılmış, ardından Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Yılmaz, Güzelyurt Belediyesi yeni merkez binası ziyareti öncesinde ilk etabı tamamlanan Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri’nde incelemede bulundu.