KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında ülkede bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin bir paylaşım yaptı.

Canaltay, “Sn. Yılmaz ve heyetine babam Eroğlu’na yapmış olduğu ziyaretinden dolayı ve güzel sohbet ortamı için ailem ile kendim adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ERBAKAN'DAN EROĞLU'NA ZİYARET

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Eroğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi.