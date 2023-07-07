Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, heyetler arası görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, heyetler arası görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, KKTC ve Türkiye arasında imzalanan 2023 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın uygulama sürecinin başladığını ifade etti.

Yılmaz, “Yoğun bir gündem ile bir araya geldik. Projeler, siyasi ve ekonomik alandaki gelişmeleri ele aldık” dedi.

“KKTC’nin ne bürokratik sürelerle ne de teknik sebeplerle kaybedecek zamanı yoktur” diyen Yılmaz, Ercan Havalimanı’nın gündemin başında geldiğine dikkat çekti.

Yılmaz, Ercan Havalimanı’nın 20 Temmuz’a yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs politikasına da Türkiye olarak verdikleri desteği yineledi.