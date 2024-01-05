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Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Kemal Metni (E-38), 145 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GA 761 plakalı araç ile Yenierenköy istikametinden Dipkarpaz İstikametine doğru seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde, sola meyilli virajaj girdiğinde yolun sağ şeridine geçerek, yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

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