Polisin söz konusu kazayla ilgili açıklaması şöyle:

17.11.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gazimağusa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde, Alp SERDAROĞLU (E-23) 241 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 258 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, aracını durdurup dikkatsizce geri geri hareket etmesi sonucu o esnada önceden meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak yolda durmakta olan polis aracının arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HZ 258 plakalı araç sürücüsü Alp SERDAROĞLU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.