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17.05.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde, Ahmet Anıl ERDEM (E-21) 169 miligram alkol lü içki tesiri altında, yönetimindeki NY 243 plakalı salon araç ile çemberi dönmekte olduğu sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmındaki kaldırıma taşlarına çarpıp takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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