İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

LTB personeline sivrisinek mücadelesiyle ilgili eğitim

LTB personeline sivrisinek mücadelesiyle ilgili eğitim

Trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı Fuar Kavşağı ’nda bugün saat 15.00 sıralarında bir kaza daha meydana geldi.

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