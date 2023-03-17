Trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı Fuar Kavşağı’nda bugün saat 15.00 sıralarında bir kaza daha meydana geldi.
İki aracın karıştığı kazada büyük çapta hasar oluştu.
İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.
Detaylar birazdan
Trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı Fuar Kavşağı’nda bugün saat 15.00 sıralarında bir kaza daha meydana geldi.
İki aracın karıştığı kazada büyük çapta hasar oluştu.
İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.
Detaylar birazdan
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