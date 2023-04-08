Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.04.2023 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Güvercinlik’te, Sanayi Bölgesinde, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta boyacı olarak çalışan Allahverdi AMAN (E-54), iskele üzerinde boya işi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Olayda yaralanan Allahverdi AMAN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından nöroloji servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.