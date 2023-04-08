Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkına hakaret eden öğretmen hakkında soruşturma başlattı Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkına hakaret eden öğretmen hakkında soruşturma başlattı

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.04.2023 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Güvercinlik’te, Sanayi Bölgesinde, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta boyacı olarak çalışan Allahverdi AMAN (E-54), iskele üzerinde boya işi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Olayda yaralanan Allahverdi AMAN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından nöroloji servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.