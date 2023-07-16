Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

16.07.2023 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Serhatköt-Gayretköy Anayolu üzerinde Olcan ERASLAN (E-21) yönetiminizdeki GZ 286 plakalı araç ile Gayretköy istikametine doğru seyrettiği sırada su deposu önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak aracının ön kısmı ile kayalara çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Olcan ERASLAN (E21) ve araçta yolcu olarak Havin ERASLAN (K-17) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.