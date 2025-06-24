ENQA’ya 2007 yılında bağlı üye olan YÖDAK’ın geçen yılki üyelik yenileme başvurusu, "kurulun eski yöneticilerinin soruşturma kapsamına alınması ve KKTC Yükseköğrenim alanında yaşanan olumsuz gelişmeler" gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

Malta’da yapılan genel kurul toplantılarına katılarak, YÖDAK’ın çalışmaları hakkında bilgi aktarıp, gerekli itirazı yapan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın'ın, gözlemci üyelik için yaptığı başvuru kabul edildi.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, bu gelişme, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim sisteminin Avrupa yükseköğretim alanı ile ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, ENQA’ya gözlemci üyeliğin, ülke üniversitelerinin Bologna Süreci başta olmak üzere Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) ile daha güçlü bağlar kurmasına olanak sağlayacağını belirtti. Hocanın, "Bu üyelik, aynı zamanda YÖDAK’ın uluslararası kalite güvencesi standartlarına uyum konusundaki kararlılığının da bir göstergesidir,” dedi.

Hocanın şöyle devam etti:

"YÖDAK, bu standartların üniversitelerimizde uygulanmasını temin edecek adımları atmayı hedeflemektedir. YÖDAK olarak, yükseköğretimde akademik kaliteyi esas alan, uluslararası standartlara uygun, şeffaf ve hesap verebilir bir sistemin inşası yönünde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

-Hocanın ENQA'yı bilgilendirildi

Aykut Hocanın, gözlemci üyelik için yaptığı temas ve girişimlere değinerek, Ağustos 2024’te yürürlüğe giren “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı Olmayan Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Kurumlarının Lisans, Ön Lisans ve Lisansüstü Programlarına Kabul, Kayıt ve Yatay Geçiş Koşulları Tüzüğü”nün önemine işaret etti.

Denetim çalışmaları ve alınan kararlar, program açma ve akreditasyonla ilgili YÖDAK’ın yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Aykut Hocanın, bu süreçte ENQA yönetimiyle yürütülen çok yönlü istişarelerin de sürece olumlu katkı yaptığını belirtti. Hocanın, yenilenen üyelik sürecine Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, YÖKAK ve T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği'nin önemli katkıda bulunduğunu kaydetti.

-ENQA

ENQA, yükseköğretim kalite güvencesi alanında faaliyet gösteren ajansların bir araya geldiği ve Bologna Süreci kapsamında danışman üye olarak görev yapan bir çatı örgüttür.

ENQA, üye ajanslar arasında iş birliği ve eşgüdüm sağlayıp, kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve karşılıklı tanınırlığı konusunda çalışmalar yürütüyor. ENQA, şu anda 56 ülkeden 60 tam üye ve 42 gözlemci üyeyi bünyesinde barındırıyor.