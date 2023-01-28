Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.01.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu’nu 15-16’ıncı kilometreleri arasında, Orchids otel yakınlarında, Onur ARMAĞAN (E-25) % 425 mlgr. alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LL 637 plakalı araç ile Lokum çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, ters şeritten seyredip dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkmış ve o esnada Tatlı Market istikametine doğru seyredip yol solunda yol kenarında yürüyen yaya Hakan KEREK (E-47)’i aracına almak için yavaşlayan Kurtuluş ÇOĞAL(E-35) yönetimindeki EA 949 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan LL 637 plakalı araç, yol kenarında yaya olarak bulunan Hakan KEREK’e çarpmış ve yolun solundan çıkıp takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Hakan KEREK ve LL 637 plakalı araç sürücüsü Onur ARMAĞAN Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırılmış olup, Onur ARMAĞAN yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve tutuklanmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Hakan KEREK ise yapılan ameliyatın ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.