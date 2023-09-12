Bakanlar Kurulu, hakkında ihraç emri çıkarılan Mahsuni Demir’in yoğun bakımda tedavi gören ağabeyini görmesine olanak sağlamak amacıyla bir hafta süreyle ihraç emrinin kaldırılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, izinsiz ikamet suçundan dolayı hakkında Tutuklama İhraç emri çıkarılan 29.6.1998 Ceyhan doğumlu Mahsuni Demir'in, 20.8.2023 tarihinde dengesini kaybederek yüksekten düşmesi sonucu beyin kanaması geçirmesi sebebiyle, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan ve hayati tehlikesi devam eden abisi Yılmaz Demir'i görmesine olanak sağlamak amacıyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, öngörülen süre hitamında ülkeden çıkış yapma koşuluyla bir hafta (7 gün) süreyle Tutuklama - İhraç Emri'nin kaldırılmasına karar verdi.”