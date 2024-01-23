41 yaşındaki İngiliz gezgin Phil Hardy, 15 Ocak'ta İngiltere'deki Manchester Havalimanı'ndaki VS127 sefer sayılı uçaktayken, eksik dört civatayı fark etti ve kabin ekibini uyarmaya karar verdi.

Virgin Atlantic temsilcisi, mühendislerin Airbus A330 uçağının New York City'deki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na planlı kalkışından önce bakım kontrollerini yapmaları için derhal çağrıldığını söyledi.

Hardy tarafından çekilen görüntülerde, mühendislerden birinin uçağın kanadına tırmandığı ve ardından bazı bağlantı elemanlarını tornavidayla tamir ettiği görülüyor.

Virgin temsilcisi, uçuşun "ihtiyati ek mühendislik bakım kontrolleri için zaman sağlamak" amacıyla iptal edildiğini ve bu sayede ekibimize incelemelerini tamamlamaları için maksimum sürenin tanındığını söyledi.

Airbus'ın A330 yerel baş kanat mühendisi Neil Firth, etkilenen panelin uçağın aerodinamiğini geliştirmek için kullanılan ikincil bir yapı olduğunu dile getirdi.

Firth, "Bu panellerin her birinde 119 bağlantı elemanı bulunuyor, dolayısıyla kanadın yapısal bütünlüğü veya yük kapasitesinde herhangi bir etki olmadı ve uçağın kullanımı güvenliydi" dedi ve şöyle devam etti:

"Tedbir amaçlı olarak uçağa ek bir bakım kontrolü uygulandı ve bağlantı elemanları değiştirildi."