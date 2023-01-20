Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde Lara-Varsak seferini yapan 07 AU 0097 plakalı aracın sürücüsü Raci Altunay (41), ön kapıdan binerek kapıya yakın bekleyen yolcuları, "Arkadaşlar ön kapıda duruyorsunuz; ama inerken orta ve arka kapıdan ineceksiniz, ona göre kendinizi ayarlayın. Ön kapıdan indiremem" diyerek uyardı.

Bu sözlerin ardından şoför ile yolcular arasında orta kapıdan inip binme yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma devam ederken orta kapıda bekleyen bir genç, kapının açılması için şoför ile tartıştı.

Kapının açılması ile aşağı inerek ön tarafa gelen genç, "Sabah sabah derdin ne senin? Seni indiririm bak aşağıya" diyerek hakaretlerde bulundu.

YOLCULARA KÜSÜP KONTAK KAPATTI

Bu olayın ardından araç içerisinde bulunan bazı yolcular şoförü haklı bulurken, bazıları da inen yolcuyu haklı buldu.

Tartışmanın daha da büyümesine içerleyen şoför, aracını durdurarak kontak kapatıp aşağı indi. Bu sırada bazı yolcular ilk defa böyle bir şey yaşadıklarını söyleyerek kahkahaya attı. Ardından yolcular, şoförü ikna edip tekrar araca bindirdi. Bir kadın yolcunun ise şoföre sakinleşmesi için şeker verdiği görüldü. Yaşanan anlar, otobüs içerisinde bulunan araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"BEN DE ARACI PARK ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Yaşanılanların ardından konuşan otobüs şoförü Altunay, "20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Dün gece benim işim 01.30’da bitti, sabah da 07.00’de sefere çıktım. Ben insanlara hizmet veriyorum, karşılığında hakarete uğruyorum. Benim görevim yolcuyu ön kapıdan alarak orta kapıdan indirmektir. Benim başka yapacak çarem kalmadı, ben uyarıyorum üzerime gelmeyin diye ama üzerime geldiler. Ben de aracı park etmek zorunda kaldım. Vatandaşlarımız orta kapıdan binmek istedi, araç doluydu" diye konuştu.

"İNSANLARA BU DURUMDA KÜSÜYORSUN"

Hakarete uğramak için bu işi yapmadığını belirten Altunay, "Ben ekmeğimin peşindeyim. İnsanlara bu durumda küsüyorsun. Sen onlara değer veriyorsun, hizmetin karşılığında hakaret alıyoruz. Kimse böyle bir şey istemez. Sık sık böyle durumlar yaşıyoruz. Bizim de sabrımız kalmadı. Biz ne yapalım? Çile çeken biz oluyoruz. Elbette biz de hata yaparız. Bir değerlendirme olsun artık. Ben kimsenin kalbini kırmak istemedim. Psikolojim kaldırmadı" sözlerine yer verdi.