Gündem Kıbrıs muhabirinin Polis Basın Subaylığı'nın haftalık trafik raporlarından derlediği verilere göre, meydana gelen 308 trafik kazasının 83'ü süratli araç kullanmak, 66'sı dikkatsiz sürüş yapmak, 59'u kavşakta durmamak, 50'si yakın takip ve 54'ü de diğer etkenlerden meydana geldi.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar, 18 milyon 211 bin 300 TL oldu.

38 bin 755 araç sürücüsü rapor edildi, 4 bin 350 araç sürücüsü rapor edildi!

Aynı süreç içerisinde Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 38 bin 755 araç sürücüsünü kontrol etti, ve suç işlediği tespit edilen 4 bin 350 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

795 Kişiye süratli araç kullanmaktan ceza kesildi!

Suçların dağılımı ise şöyle: sürat (795),seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (660) ,seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (629), trafik levha ve işaretlerine uymamak (610), emniyet kemersiz araç kullanmak (292), Muayenesiz Araç Kullanmak (228), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (154), alkollü araç kullanmak (112), dikkatsiz sürüş (108), “"A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (39), tehlikeli sürüş (33), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (33), trafik ışıklarına uymamak (22), B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (9), 693'ü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.