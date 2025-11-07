KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, ekiplerin arızanın giderilmesi için sahada yoğun şekilde çalıştığı belirtilerek, yaklaşık iki saat içerisinde tüm bölgelere enerji verilmesinin planlandığı duyuruldu.

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yüksek gerilim hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle bazı santrallerimiz geçici olarak devre dışı kalmıştır. Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmekte olup, yaklaşık iki saat içerisinde tüm bölgelere enerji verilmesi planlanmaktadır. Vatandaşlarımızın anlayışı için teşekkür eder, çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtiriz.”

KIB-TEK, arızanın giderilmesinin ardından enerji akışının kademeli olarak normale döneceğini bildirdi.