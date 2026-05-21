Yüksek Adliye Kurulu’nun “2025 Yılı Raporu” ve Yüksek Mahkeme’nin “Mahkemelerin 2025 Yılı Faaliyet Raporu” yayımlandı.

YÜKSEK ADLİYE KURULU 2025 YILI RAPORU

Yüksek Adliye Kurulu'nun 2025 yılı raporu, 2025 yılı içerisinde 88’i KKTC, 6’sı Türkiye ve 13’ü İngiltere üniversitelerinden mezun olan toplam 107 stajyer avukat, Avukatlar Yasası’nın 4A maddesi uyarınca Yüksek Mahkeme Başmukayyitliği’nde tutulan Stajyerler Sicili’ne kayıt yaptırdı.

Avukatlar Yasası kapsamında gerçekleştirilen baro sınavında başarılı olan ve bir yıllık staj süresini tamamlayan 62 stajyer avukat ise Avukatlar Sicili’ne kaydolarak mesleğe adım attı.

Ayrıca, sicilde kayıtlı bulunan toplam bin 630 avukattan yaklaşık 727’sinin aktif olarak mesleğini icra ettiği bildirildi.

YÜKSEK MAHKEME PERSONEL VE İDARİ SORUNLAR

Mahkemelerin hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirmeler de raporda yer aldı.

Raporda, daha çağdaş ve kaliteli hizmet verme hedefini zorlaştıran en önemli unsurlardan birinin personelin emekliliğe kadar Mahkemelerde kalmaması ve kamu kurumları arasında yaşanan sürekli geçişler olduğu belirtildi.

2025 yılı içerisinde çeşitli kadrolara 29 personel alındığı, buna karşılık 9 personelin emekli olduğu, 10 personelin ise başka kamu kurumlarına geçtiği ifade edildi. Personel değişiminin yarattığı boşluğun, gerekli yetkilerin verilmesiyle bir süre sonra doldurulabildiği ancak süreçte Kamu Hizmeti Komisyonu’nun sınav yoğunluğu nedeniyle yeni sınavların ileri tarihlere ertelenmesinin gecikmelere yol açtığı kaydedildi.

Raporda ayrıca, ataması yapılan yeni personelin eğitilerek verimli hale gelmesinin zaman aldığı ve bazı çalışanların kısa süre sonra başka kurumlara geçmesinin kadro istikrarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Maliye Bakanlığı’ndan 2018 yılından bu yana talep edilen 25 aracın hâlen temin edilmemesinin, özellikle tebliğ ve icra işlemlerinde ciddi aksamalara neden olduğu ifade edildi. Bu durumun Tebliğ ve İcra Mukayyitliklerinde iş yükü birikimine yol açtığı vurgulandı.

2026 yılı bütçe görüşmelerinde ise Meclis komitelerinde Maliye Bakanlığı’nın, Yüksek Mahkeme Başkanına tebliğ ve icra memurları için gerekli araçların yıl içinde temin edileceğine dair taahhütte bulunduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, mahkeme binalarının eski eser niteliğinde olması nedeniyle fiziki genişleme imkânı bulunmadığı, bu nedenle yeni duruşma salonları ve yargıç odalarının eklenemediği, mukayyitliklerde ise yer sıkıntısının sürdüğü kaydedildi.

YÜKSEK MAHKEME DAVA İSTATİSTİKLERİ

Yüksek Mahkeme bünyesinde Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesi olarak görev yapan birimlerde 2025 yılına ilişkin dava istatistikleri açıklandı.

Açıklanan verilere göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla askıda bulunan toplam 1667 dosya bulunurken, yıl içerisinde 563 yeni dosya kaydedildi ve 549 dosya neticelendirildi. Böylece 1 Ocak 2026 itibarıyla askıda bulunan dosya sayısı 1681 olarak kayıtlara geçti.

Mahkeme bazında değerlendirildiğinde, Anayasa Mahkemesi’nde yıl başında 25 olan askıdaki dosya sayısı, 20 yeni dosya eklenmesi ve 23 dosya sonuçlandırılmasıyla ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 22 askıda dosya olarak kaydedildi.

Yargıtay Hukuk Dairesi’nde 725 olan dosya sayısı 208 yeni dosya ile artarken, 172 dosya sonuçlandırıldı ve yıl sonunda 761 dosya askıda kaldı. Yargıtay Ceza Dairesi’nde ise 147 dosya devreden gelirken, 74 yeni dosya kaydedildi, 76 dosya sonuçlandırıldı ve 145 dosya askıda kaldı.

Yargıtay Aile Hukuku Dairesi’nde 29 dosyadan 12’si yeni kayıt olurken 16 dosya neticelendirilerek 25 dosya devredildi. Yargıtay Asli Yetki Dairesi’nde ise 10 dosyadan 18’i yeni kayıt olurken 8’i sonuçlandırıldı ve 20 dosya askıda kaldı. Asli Yetki İstinaf Dairesi’nde 2 dosya kaydedilirken 1 dosya sonuçlandırıldı ve 1 dosya devredildi.

Yüksek İdare Mahkemesi Heyetinde yıl başında 634 dosya bulunurken, 222 yeni dosya eklendi, 200 dosya sonuçlandırıldı ve 656 dosya askıda kaldı. Tek Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi’nde ise 93 dosyadan 1’i yeni kayıt olurken 48’i sonuçlandırıldı ve 46 dosya devredildi. Yüksek İdare Mahkemesi İstinafı’nda ise 4 dosya devreden gelirken 6 yeni dosya kaydedildi, 5 dosya sonuçlandırıldı ve 5 dosya askıda kaldı.

Genel toplamda ise 2025 yılı sonunda askıda bulunan dosya sayısının 1681’e yükseldiği bildirildi.

YÜKSEK MAHKEME "MAHKEMELERİN 2025 YILI FAALİYET RAPORU"

Yüksek Mahkeme'nin yayınladığı faaliyet raporuna göre Ağır Ceza Mahkemeleri huzurundaki davalara ilişkin suç türlerine göre karşılaştırmalı istatistikler açıklandı.

Verilere göre 2023 yılında 1018 olan toplam dava sayısı, 2024 yılında 1151’e, 2025 yılında ise 1390’a yükseldi.

Suç türleri bazında incelendiğinde, 2025 yılında uyuşturucu madde ithali, tasarrufu ve satışıyla ilgili davalar 500 ile en yüksek seviyede yer aldı. Bu kategoriyi 210 dava ile resmi evrak sahteleme ve benzeri sahtecilik suçları, 163 dava ile hırsızlık suçları izledi.

Ağır yaralama, şiddet tehdidi ve benzeri suçlarda 2023 yılında 63 olan dava sayısı 2024’te 84’e, 2025’te ise 113’e çıktı. Ateşli silah kullanımı ve patlayıcı madde ile ilgili davalar da aynı dönemde 40’tan 76’ya ve 87’ye yükseldi.

Cinsel suçlara ilişkin dava sayısı 2023’te 59, 2024’te 51 ve 2025’te 65 olarak kaydedildi.

Silahlı soygun ve benzeri suçlarda ise 2023’te 108 olan dava sayısı 2024’te 116’ya yükselirken, 2025’te 106’ya geriledi.

Kamu görevlileriyle ilgili rüşvet, zimmet ve görevi kötüye kullanma suçlarında 2023’te 33 olan dava sayısı 2024’te 7’ye düşerken, 2025’te 13’e yükseldi.

Diğer suç türlerinde ise yıllara göre dalgalanmalar yaşandığı, bazı kategorilerde artış, bazılarında ise azalma görüldüğü belirtildi.

KAZA MAHKEMELERİ HUKUK DAVALARI

Kaza Mahkemelerinde dosyalanan hukuk davalarında 2025 yılında önemli bir artış yaşandığı bildirildi.

Verilere göre, 2024 yılında 8766 olan dosyalanan dava sayısı 2025 yılında 12324’e yükseldi. Böylece 2024’e kıyasla 3558 dava artışı gerçekleştiği ve artış oranının yüzde 40,59 olduğu kaydedildi.

Hukuk davalarının Kaza Mahkemelerine göre dağılımına bakıldığında, 2025 yılı içerisinde en fazla dava Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dosyalandı. Lefkoşa’da 6518 dava açılırken, 5526 dava sonuçlandırıldı ve 2026 yılına 3862 dosya devredildi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde 3414 dava dosyalanırken 3362 dava neticelendirildi, 2007 dosya ise askıda kaldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde 1522 dava açılırken 1393 dava sonuçlandırıldı ve 1396 dosya devredildi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 398 dava dosyalanırken 484 dava sonuçlandırıldı ve 219 dosya askıda kaldı. İskele Kaza Mahkemesi’nde 298 dava açılırken 188 dava neticelendirildi ve 435 dosya devredildi. Lefke Kaza Mahkemesi’nde ise 174 dava dosyalanırken 186 dava sonuçlandırıldı ve 75 dosya askıda kaldı.

Genel toplamda 2025 yılında 12324 dava dosyalanırken, 11139 dava neticelendirildi ve 7994 dava 2026 yılına devredildi.

Kaza Mahkemelerinde ceza davalarına ilişkin 2025 yılı istatistikleri açıklandı.

KAZA MAHKEMELERİ CEZA DAVALARI

Verilere göre, 2024 yılında 54592 olan dosyalanan ceza davası sayısı 2025 yılında 53000’e geriledi. Böylece bir önceki yıla kıyasla 1592 dava azalışı yaşandığı ve düşüş oranının yüzde 2,92 olduğu kaydedildi.

Kaza Mahkemelerine göre ceza davalarının dağılımında Lefkoşa Kaza Mahkemesi 19520 dava ile en yüksek dosya sayısına sahip oldu. Lefkoşa’da 17187 dava sonuçlandırılırken, 1 Ocak 2026 itibarıyla 9349 dosya askıda kaldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde 8609 dava dosyalanırken 10439 dava neticelendirildi ve 6138 dosya devredildi. Girne Kaza Mahkemesi’nde 12799 dava açılırken 11183 dava sonuçlandırıldı ve 6911 dosya askıda kaldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 3365 dava dosyalanırken 4367 dava sonuçlandırıldı ve 1347 dosya devredildi. İskele Kaza Mahkemesi’nde 8168 dava açılırken 6282 dava neticelendirildi ve 4656 dosya askıda kaldı. Lefke Kaza Mahkemesi’nde ise 539 dava dosyalanırken 1023 dava sonuçlandırıldı ve 305 dosya askıda kaldı.

Genel toplamda 2025 yılı içerisinde 53000 ceza davası dosyalanırken, 50481 dava neticelendirildi ve 28706 dava 2026 yılına devredildi.

AİLE MAHKEMELERİ VERİLERİ

Aile Mahkemeleri verilerine göre 2025 yılında toplam 1363 dava neticelendirildi. Bu davaların 1070’ini boşanma davaları oluşturdu.

Verilere göre 2025 yılında boşanma davalarında geçen yıla kıyasla 23 vaka artış yaşandı ve artış oranı yüzde 2,20 olarak kaydedildi.

Boşanma davalarının bölgelere göre dağılımında Lefkoşa 409 dava ile ilk sırada yer aldı. Lefkoşa’yı 264 dava ile Gazimağusa, 272 dava ile Girne izledi. Güzelyurt’ta 40, İskele’de 70 ve Lefke’de 15 boşanma davası neticelendirildi.

Aynı dönemde neticelenen toplam dava sayıları Lefkoşa’da 504, Gazimağusa’da 355, Girne’de 334, Güzelyurt’ta 49, İskele’de 101 ve Lefke’de 20 olarak açıklandı.

2025 yılı evlilik istatistiklerine göre Lefkoşa’da 400, Gazimağusa’da 250, Girne’de 233, Güzelyurt’ta 62, İskele’de 85 ve Lefke’de 21 evlilik gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamada, bu raporlara mahkemelerin resmi internet sitesinden ulaşılabildiği belirtildi.