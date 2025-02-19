Yaşanan durumla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.01.2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Yeşilırmak’ta faaliyet gösteren bir restoran içerisinde müşteri olarak bulunan İ.M.(E-44), yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran restoran işletmecisi E.A.(E-46)’nın yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup, ciddi şekilde darp etmek suretiyle sağ ayak bileğinin kırılmasına sebep olmuş ve araya girmeye çalışan U.K. (E-44)’yi ise ittirip yere düşürerek darp etmişti.

Olay 28.01.2025 tarihinde Polisin bilgisine gelmiş olup yürütülen ileri soruşturmada, meselede aranmakta olan zanlı İ.M., 18.02.2025 tarihinde Bostancı Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.