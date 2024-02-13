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Dün doların satış fiyatı 30,7070 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 33,1030 lira olmuştu.

Yatırımcıların gözü saat 16.30’da açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de ocak ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 3.4’ten yüzde 2.9’a gerilemesi bekleniyor. Kritik enflasyon verisi piyasalarda yönü tayin edecek.

Türkiye'de cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu

Türkiye'de cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu

Döviz kurlarında yükseliş devam ederken dolar kuru 30,7207 TL'ye kadar yükseldi. Serbest piyasada 30,7180 liradan alınan dolar, 30,7200 liradan satılıyor. 33,1010 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 33,1030 lira olarak belirlendi.

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