Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) KKTC Proje Müdürü Yusuf Şahin, çalışmalar hakkında brifing verdi.

İncelemeler sırasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı iş makinesinin başına geçti. Bakan Yumaklı, projede kullanılacak su borusunu vinç yardımıyla TIR'dan indirdi.

- Yumaklı: “Helikopter, riskin yüksek olduğu dönemlerde görev yapacak”

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ziyaretleri çerçevesinde bir yangın söndürme helikopterinin Orman Dairesi’ne teslimini gerçekleştirdiklerini belirterek, helikopterin 2,5 ton su atma ve yüksek manevra kabiliyeti olduğunu ifade etti.

Helikopterin riskin yüksek olduğu dönemlerde görev yapacağını dile getiren Yumaklı, ihtiyaç olması durumunda Türkiye’den gerekli desteği gerçekleştireceklerini kaydetti.

“Asıl görev burada Kıbrıs Türk kardeşlerimize düşüyor.” diyen Yumaklı, açık alanlarda herhangi bir sebeple ateş yakılmaması ya da ateşe sebep olabilecek bir faaliyette bulunulmamasının son derece önemli olduğunu ifade etti.

Yumaklı, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri ile DSİ’nin KKTC’de yaptığı yatırımları yerinde incelediklerini kaydetti.

- "14 ayrı projeden oluşan, yaklaşık 69 milyar Liralık dev bir yatırım programını yürütüyoruz”

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde KKTC’nin su ihtiyacının kalıcı bir şekilde çözülmesi amacıyla başlattığımız bu büyük vizyon, bugün çok daha farklı bir noktaya ulaşmış durumda.” diyen Yumaklı, bugün gelinen noktada 14 ayrı projeden oluşan, yaklaşık 69 milyar Liralık dev bir yatırım programını yürüttüklerini dile getirdi.

“Bunun 41 milyarlık kısmı tamamlandı. 8 milyar liralık kısmında çalışmalarımız devam ediyor. 20 milyar liralık kısmında ise planlamalar arkadaşlarımız tarafından sürdürülüyor.” ifadelerine yer veren Yumaklı, yatırımların büyük bir bölümünü vatandaşların hizmetine sunmuş durumda olduklarını kaydetti.

Alaköprü Barajı'ndan alınan suyun kesintisiz bir şekilde Geçitköy Barajı’na aktarıldığını dile getiren Yumaklı, yılda 75 milyon metreküp suyu içme ve sulama amaçlı olarak barajda depolamaya devam edeceklerini söyledi.

Sadece bugünün değil, KKTC’nin 50 yıllık su ihtiyacını giderecek kapasitede bir yatırım olduğunu belirten Yumaklı, “Bu yatırım kapsamında 870 kilometre iletim hattı, 49 depo ve terfi merkezi, 529 kilometre içme suyu dağıtım hattı ve günde 200 bin metreküp kapasiteli modern içme suyu arıtma tesisini bitirerek hizmete almış durumdayız.” diye konuştu.

- “2027 yılında bu işi bitirmeyi hedefliyoruz”

9 bin 720 hektarlık Mesarya Ovası’na suyu iletecek ve 5,5 milyar lira maliyetli olan Orta Mesarya Ovası İkinci Kısım İletim Hattı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Yumaklı, bu hattın yarısının tamamlandığını kaydetti.

“Güzergahta herhangi bir şekilde bir kamulaştırma ya da benzeri bir sorunla karşılaşmamamız durumunda 2027 yılında bu işi bitirmeyi hedefliyoruz.” diyen Yumaklı, 207 kilometrelik İçme Suyu İletim Hattı’nın da tamamlandığını dile getirdi.

“Ne Anavatan Türkiye'de ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, biz yalnızca bu günün ihtiyaçlarını gören yatırımlar yapmıyoruz.” ifadesini kullanan Yumaklı, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı’na da değindi.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin, iki devlet arasındaki herhangi bir ilişki olmadığının altını çizen Yumaklı, “Kader ve gönül birliğimiz var. Su projesi, bunun en güçlü sembollerinden bir tanesi. Anadolu'dan gelen her damla su, aynı zamanda birliğimizin, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve geleceğe olan güvenimizin de ortak sembolü.” ifadelerine yer verdi.

KKTC’deki bütün belediyelere çağrıda bulunan Yumaklı, su kayıp ve kaçağını önlemek adına belediyelerin kendi alt yapılarını yeniden planlaması gerektiğini ifade etti.