Organik yumurta, doğal yumurta, gezen tavuk yumurtası... Çeşit çok olunca Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı yumurtada yetiştirme metedu kodu uygulaması başlatımıştı.

Üretilen yumurtalar üzerlerindeki 0, 1, 2, 3 kodlarıyla satılıyor.

"0" yumurtanın organik olduğunu gösteriyor.

Açık dolaşımda yetişen yumurtalar için "1", kümeste kafessiz yetiştiricilik için "2", kafeste yetiştiricilik için ise "3" kodları basılıyor.

Yumurtaların fiyatları da bu kodlara göre değişiyor. Organik yumurtanın adet fiyatı 7 liraya kadar çıkıyor.

Gezen tavuk yumurtası fiyatları ise ortalama 3,5 lira. Kafeste yetiştiricilikte üretilen yumurta ise 2,5 liradan satılıyor.

Üzerinde kod bulunmayan yumurtaların satılması ise yasak.

Kaynak : NTV