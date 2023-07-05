Rum radyosu Dendias’ın Güney Kıbrıs ziyaretinin Millî Savunma Bakanı olarak yapacağı ilk yurtdışı ziyaret olacağını duyurdu.

Dendias ve Floros Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hirstodulidis ile görüşecek ardından Rum Savunma Bakanlığı’na giderek Rum dengi Mihalis Yorgallas ile görüşecek. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılacak.

Nikos Dendias ve Konstantinos Floros Yunan Askerî Mezarlığı’na ve Rum Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarına çelenk koyduktan sonra Yunan Alayı (ELDİK) Kışlası’nı ziyaret edecek.