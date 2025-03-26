Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Harp Okulu astsubay öğrencilerinin tavrını ‘saldırgan bir tutum olarak’ değerlendirdi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na olayla ilgili gerekli uyarıları yapması talimatı verdi.

SYRIZA VE yeni Sol da sloganlara sert tepki gösterdi.

Costas Zachariadis, ‘’Deniz Harp Okulu öğrencilerinin Atina sokaklarındaki milliyetçi hezeyanı araştırılmalı ve sert bir şekilde cezalandırılmalıdır’’ açıklaması yaptı.

Gabriel Sakellaridis de, ‘’Deniz Kuvvetleri biriminin attığı, derinden tarih dışı sloganlara yazıklar olsun. Milli Savunma Bakanı bu rezaletin sorumlularını derhal ifşa etmeli’’ ifadelerini kullandı.