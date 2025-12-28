Yunanistan'da Ağustos 2024-Aralık 2025 döneminde ülke genelinde 1985 koyun çiçeği vakası tespit edildi.

Yunanistan Tarım ve Gıda Bakanlığı ile Küçükbaş Hayvan Çiçeği Hastalığının Yönetimi ve Kontrolü Ulusal Bilimsel Komitesi, ülkede hastalığın seyrine ilişkin güncel toplu verileri kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre, Ağustos 2024-Aralık 2025 dönemini kapsayan son 17 ayda ülke genelinde 1985 koyun çiçeği vakası kaydedildi. Hastalık 2 bin 449 işletmede görüldü ve zorunlu sağlık protokolleri kapsamında 450 bin 233 hayvan itlaf edildi.

Vakalar Ahaia, Batı Yunanistan, Meriç, İlia, İmathia, Kavala, Kardiça, Larisa, Magnisia, Sporades Adaları, İskeçe, Pieria, Rodop, Serez, Tirhala, Orta Yunanistan ve Selanik'te kaydedildi.

Tarım ve Gıda Bakanlığı, kesim amaçlı hayvan sevklerinin yalnızca yetkili veteriner makamlarının izni ve gerekli sağlık belgeleriyle yapılabileceğini vurgularken, Romanya ve Bulgaristan'dan canlı küçükbaş hayvan ithalatının yasak olduğunu hatırlattı.

Yetkililer, hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm yetiştiricilerin ve ilgili sektörlerin alınan tedbirlere eksiksiz uymasının büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Hayvanlardaki çiçek hastalığı, insanlar için tehlike oluşturmazken, küçükbaş hayvanlarda son derece bulaşıcı seyreden viral bir enfeksiyon olarak biliniyor.

Hava, doğrudan temas, böcekler ve hasta hayvanların atıkları yoluyla hızla yayılabilen hastalığın bilinen bir tedavisi bulunmadığından, kontrolün temelini karantina ve aşılama oluşturuyor.