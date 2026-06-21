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Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, bölgeye ilave ekip ve araç sevk edildiğini açıkladı.

Yetkililer, yangının tehdit ettiği Mesohoria ve Raptei yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi talimatını verirken, ekiplerin alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Kelaiditis, bölgede görev yapan 10 hava aracının söndürme çalışmalarına katıldığını ancak şiddetli rüzgârların müdahaleyi güçleştirdiğini bildirdi.

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Eğriboz Vali Yardımcısı Yorgos Kelaiditis, yangının kuvvetli rüzgârlar nedeniyle hızla ilerlediğini belirterek, alevlerin kontrol altına alınamadığını ifade etti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Ada'nın Almiropotamos bölgesinde çıkan yangın kısa sürede yayılarak yerleşim yerlerine yaklaştı.

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