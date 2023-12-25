2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde AK Parti’nin vaatlerinden biri, yurt dışından getirilen mobil cihazların IMEI kayıt sürelerinin yurt dışında yaşayan vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkarılmasıydı.

Konuya ilişkin açıklama AK Parti’den geldi. Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya resmi Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; “Bir müjdemiz de yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili. Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-devlet üzerinden “Geçici haberleşme” için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahus olarak 30’ar gün uzatılabilecek” ifadelerini kullandı.

1 YILA KADAR UZATMAK MÜMKÜN

Normalde bu süre 4 ay boyunca geçerliydi. Artık 6 ay boyunca telefon ülkemize girip hat takıldığında 6 ay boyunca kullanılabilecek. Bu normal SIM ve e-SIM için geçerli olacak. Yani çift hatlı bir telefon alırsanız 6 ay boyunca normal SIM ve 6 ay boyunca daha e-SIM ile telefonu 1 yıl kullanabileceksiniz.