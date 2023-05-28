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SON DAKİKA: AA verilerine göre Erdoğan önde

SON DAKİKA: AA verilerine göre Erdoğan önde

Söz konusu sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

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