Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Toplam sandık: 5.660 

Açılan sandık:  1.190 

Recep Tayyip Erdoğan: %54.43 

Kemal Kılıçdaroğlu: %45.57 

Söz konusu sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: AA verilerine göre Erdoğan önde SON DAKİKA: AA verilerine göre Erdoğan önde

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