Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:
Toplam sandık: 5.660
Açılan sandık: 1.190
Recep Tayyip Erdoğan: %54.43
Kemal Kılıçdaroğlu: %45.57
Söz konusu sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor.
Devamı gelecek...
Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:
Toplam sandık: 5.660
Açılan sandık: 1.190
Recep Tayyip Erdoğan: %54.43
Kemal Kılıçdaroğlu: %45.57
Söz konusu sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor.
Devamı gelecek...
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P