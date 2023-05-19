Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.

Polis, 18.05.2023 tarihinde Demirhan Lefkoşa'da Dağyolu çemberi olarak bilinen yerde, Girne'de sakin S.Ç'nin kullanımında bulunan RG 800 plakalı araç şüphe üzerine durdurularak yapılan kontrolde araç içerisinde Güney Kıbrıs'dan kanunsuz olarak ithal edilen 590 kg donmuş ciğer, 302 kg donmuş yağ ve 18 kilo donmuş et tespit edildiğini anlattı.

Polis, S.Ç'den yapılan soruşturmada bahse konu et ürünlerinin Girne’de faaliyet gösteren restoran işletmecisi B.K'ye isteği üzerine aldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, S.Ç ve araçta yolcu olarak bulunan Girne'de sakin M.W'nin suçüstü hali gereği, B.K'nin ise derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak bahse konu etleri getiren şahısların tespit edilemediğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak kamera kayıtlarının incelenecek olup zanlı 1 ve zanlı 2'nin vermiş olduğu teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini anlattı. Polis, bu safhada soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.