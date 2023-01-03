30 Aralık 2022 tarihinde Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alınan ancak dün yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yuman 31 yaşındaki Zafer Doğan, son yolcuğuna uğurlandı.

Doğan için ikindi namazında Balıkesir Cami'nde caneze töreni düzenlendi.

Mahşeri kalabalıkta gerçekleşen genç adamın cenaze töreninde göz yaşları sel oldu.

Doğan'ın ailesinin feryatları, yürekleri dağladı.

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Doğan, evli ve bir çocuk babasıydı...