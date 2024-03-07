Zanlı bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede polis memuru Emin Günal olguları aktardı. Günal, zanlının mesele kapsamında daha önce tutuklanarak, teminata bağlanan zanlılar ile birlikte kanunsuz topluluk oluşturarak, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde kavga etmek için Zahra Sokağa gittiğini söyledi. Polis, kavga esnasında zanlının demir golf sopası ile İ.H'nin başına vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Polis, zanlı hakkında 23 Şubat 2024 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını, ancak 14 gün süreyle kendisine ulaşamadıklarını, cep telefonunun kapalı olduğunu belirtti. Polis, zanlının önceki gece teslim olduğunu söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde İskele’ye gittiğini, hayvanları olduğunu, son 14 gündür hayvanlarına baktığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 60 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı 4 kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada 4 gün polise ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.