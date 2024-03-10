Polis memuru Murat Ergün, zanlıların 10 Mart 2024 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Berlin Disco önünde aralarında önceden yaşanan sorun ve kendilerini eğlence mekanına almadıkları gerekçesiyle, mekanın güvenlik görevlileriyle kavga ettiklerini söyledi. Polis, olay esnasında alkollü oldukları tespit edilen zanlıların güvenlik görevlilerini, “Burası kapanacak, bu iş daha bitmedi, burnunuzu kıracağız” diyerek, tehdit ettiklerini, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yarattıklarını açıkladı. Z.M.H, A.H ve S.D’nin olay yerinde suçüstü tutuklandıklarını belirtti.

Polis, olaya karışan H.K.’nin ise arandığını açıkladı. Polis, zanlıların mekanın önünde olay çıkardığına dair Berlin Bar’ın 3 güvenlik görevlisi ile olay yerine giden 2 polisin ifadelerinin olduğunu söyledi.

Polis memuru, olaya karışan A.H ile M.A’nın 22 Şubat 2024 tarihinde Zahra Sokakta iki grup arasında yer alan kavgada yer aldıklarını, tutuklandıktan sonra teminatla serbest bırakıldıklarını hatırlattı. Polis, bu nedenle Berlin Bar’ın güvenlik görevlileri ile zanlılar arasında husumet olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu dile getirerek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlılar ise suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar evlerine gitmek için mekanın önünden geçtiklerini, kimseye bulaşmadıklarını, polisin kendilerini haksız yere tutukladığını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlılarla ilgili 2’si polis 5 görgü tanığının kavga çıkardıklarına dair ifadeleri olduğuna değinerek, zanlıların çelişkili konuştuğuna vurgu yaptı.

Mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.