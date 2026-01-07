Kalp ve Damar Cerrahı Operatör Doktor Çağın Zaim, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, sürekli el ve ayaklarda hissedilen soğukluğun yalnızca hava koşullarına bağlanmaması gerektiğine dikkat çekti.

Doktor Zaim, bu tür şikâyetlerin dolaşım bozukluğunun bir belirtisi olabileceğini belirterek, yetersiz dolaşımın dokulara yeterli oksijen ulaşmasını engellediğini ve bunun da klinik olarak el ve ayaklarda soğukluk hissiyle kendini gösterebildiğini ifade etti. Bu durumun, söz konusu bölgelerde solgunluk ya da hafif morarma şeklinde de ortaya çıkabileceğini kaydetti.

“Bazı vakalarda altta yatan damar hastalıkları araştırılmalı”

Şikâyetlerin sürekli hale gelmesi durumunda, basit dolaşım egzersizleri yapılmasının, düzenli yürüyüşün ve özellikle sigaradan uzak durmanın fayda sağlayabileceğini vurgulayan Zaim, bazı vakalarda ise altta yatan damar hastalıklarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Bu tür belirtilerin, dolaşım sisteminden gelen erken bir uyarı niteliği taşıyabileceğine dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahı Operatör Doktor Çağın Zaim, vatandaşların şikâyetlerini ciddiye alarak gerekli tıbbi kontrolleri yaptırmalarının önemine işaret etti.