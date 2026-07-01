Dağıtıcı firmalar tarafından bayilere gönderilen yeni fiyat listesine göre, LH ve Tekel grubunda yer alan bazı ürünlerin tavsiye edilen satış fiyatları güncellendi.

LH GRUBUNDA FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Yeni listeye göre, Ocean, Silver ve Pearl marka sigaraların tavsiye edilen market satış fiyatı 80 TL oldu.

LH Touch White, Touch Blue ve Touch Gold ürünlerinin tavsiye edilen market satış fiyatı ise 85 TL olarak belirlendi.

Aynı bilgilendirmede, diğer LH grubu ürünlerinde ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadığı belirtildi.

TEKEL GRUBUNDA DA ARTIŞ

Tekel grubunda açıklanan yeni tavsiye edilen raf satış fiyatlarına göre, Tekel 2000 Kırmızı, Tekel 2000 Mavi ve D-Range marka sigaralar 85 TL'den satılacak.

Samsun 216 ile Tekel 2001 marka sigaraların tavsiye edilen raf satış fiyatı ise 80 TL olarak duyuruldu.