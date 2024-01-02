İki yılbaşı partisi, iki ayrı kutlama…

United Airlines’a ait UA200 sefer sayılı uçağı bu imkânı sağlayacaktı. Ancak yolcuların “zamanda yolculuk” hayali yanlış yılda varış yapılmasıyla suya düştü.

Söz konusu uçağın yeni yılın ilk gününde sabah 7.35'te Guam'dan ayrılması ve 31 Aralık saat 18.50'de Hawaii'deki Honolulu kentine iniş yapması planlanmıştı.

United Airlines bu uçuşu X platformundan, “Sadece bir kez yaşarsın ama yılbaşı gecesini iki kez kutlayabilirsiniz!” mesajıyla duyurmuştu. Resmi Instagram hesabında ise “Zamanda yolculuk gerçek!” yazılmıştı.

Ancak uçuşun ertelenmesi sonucu yolcular geri sayımı kaçırdı ve rötar nedeniyle yeni yılın ilk gününde varış yapabildi.

X platformunda ise yolcular şikayetlerini ve hayal kırıklıklıklarını dile getirdi.

Her yıl havayolu şirketleri Aralık ayının son günü benzer uçuşlar düzenleyerek “zamanda yolculuk” ile iki ayrı yılbaşı kutlama imkanı sunuyor.