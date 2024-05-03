YDP ile birleşmeye hazırlanan MP Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, Genç Tv’de Eko Politik Programı’nda konuştu.

İki partinin birleşme sürecini anlatan Zaroğlu, “Sevgili Erhan Arıklı, Sayın başkan büyüklük göstermiştir, geçmişteki hatayı kabul etmiştir. Evimize kadar gelmiştir. Bizim de hatamız vardır. Oturup konuştuk ve ülke için bu birleşmeye karar verdik” dedi

Birleşme konusunda iki tabanın da güçlü desteği olduğunu ifade eden Zaroğlu, Talip Atalay ile görüşmelerinde, Atalay’ın tüzük kurultayına karşı çıkmasının kendi taraflarında rahatsızlık yarattığını söyledi.

Zaroğlu soru üstüne, Arıklı’nın kurultay sonrası birlik çağrısı yaptığını, Talip Atalay’ın da ayrılıkçı bir tavır içine gireceğini düşünmediğini belirtti

Zaroğlu, “Bırakın kazanan zaferini kutlasın. Kaybeden de üzüntüsünü yaşasın” dedi

Yeni dönemi de anlatan Zaroğlu, “Biz YDP’yi Erhan Arıklı ile birlikte kurduk. Ne o daha fazla hak sahibi ne de ben” diye konuştu.

Talip Atalay’ın başkan adaylığının, küskünlerin birleşmesine vesile olduğunu sözlerine ekledi

Zorlu Töre’nin trafiğin sağdan olması ile ilgili sözlerine karşılık Zaroğlu, “Bu soru bana sorulsa, bırakın! Bizim başka sorunlarımız var derdim” şeklinde konuştu.