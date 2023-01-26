Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, sosyal medya hesabı üzerinden Gazimağusa Meslek lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un cinayetine ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Savaşan, “Bir gencimizi daha cinayete kurban vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu cinayet, hiçbir şekilde açıklanamaz!” dedi.

“Bu cinayetin son olması, hepimize ders olması gerekiyor” ifadelerini kullanan Savaşan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Toplumdaki gerilimlerin kaynağını kurutmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi başta “yaşama hakkı” olmak üzere başkalarının haklarına saygılı olarak yetiştirmek; bu saygıyı koruyarak yaşayabilecekleri bir toplum düzeni yaratmak zorundayız.”

Savaşan, “Acımız çok büyüktür; çok ama çok üzgünüz. Ama üzülmek yetmez! Her gün, geçen her dakika aleyhimize çalışmaktadır; toplumsal sorunları bilimsel yöntemlerle değerlendirerek gerekli önlemleri almak için daha fazla geç kalmadan işe koyulmalıyız!” açıklamasını yaptı.