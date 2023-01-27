Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, BRT ekranlarında yayınlanan ’17. Saat’ adlı programa katıldı.

Sibel Tatar, 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gitmesine işaret ederek, “Büyük bir üzüntü ve şok içerisindeyiz. ‘Bizde olmaz’ derken ansızın böyle bir olaya şahit olmak hepimizi çok üzdü. İki kız annesi olarak, gerçekten çok üzüldüm. Ailesine ve topluma sabır diliyorum. Onu geri getiremese de suçlunun bir an önce cezasını çekiyor olduğunu görmek istiyoruz” dedi.

Şiddetin toplumda giderek arttığına vurgu yapan Tatar, bunun arkasındaki nedenleri incelemek gerektiğini ifade etti, ailelerin çocuklarını yetiştirirken önce bir insan olduklarını unutmadan karşılıklı saygı ve yaşamsal haklara saygılı olarak çocuklarını yetiştirmeleri gerektiğini kaydetti.