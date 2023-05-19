GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

25 Haziran ara seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çeler, aday olup, olmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi. Ara seçimlerde aday olmadığını belirten Çeler, kendi işine odaklanmak istediğini belirterek, "geleceğime yatırım yapmak istiyorum. Ben hiçbir zaman siyasete gireyim de siyasetten emekli olayım diye düşünmedim. Kendimi geliştirmek ve yetiştirmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

“HERHANGİ BİR RUH YA DA HEYECAN YOK”

Ara seçimlerde herhangi bir ruh ya da heyecan bulunmadığını dile getiren Çeler, "Toplumu bir kişilik bir seçim için ne kadar sandığa götürebileceksiniz?" diye sordu. Bu ara seçimlerin hükümet değişimi yaratacak potansiyelde bir seçim olmadığına vurgu yapan Çeler, bu seçimlerin 1 milyon sterlinlik bir harcamaya neden olacağını da sözlerine ekledi.

“KARMA OYU KALDIRIRKEN İKİ PARTİLİ SİSTEMİN ÖNÜNÜ AÇMAYIN”

Mecliste Seçim ve Halk oylaması Yasası’nın kaldırılmasına yönelik bir çalışma olması yönünde sorulan soru üzerine konuşan Çeler, “Karma oyu kaldırırken iki partili sistemin önünü açmayın” dedi. Çeler, karma oyun kaldırılması halinde küçük partilerin meclise girme şansının azalacağına dikkat çekerek, bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.