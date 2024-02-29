TDP’nin geçtiğimiz pazar günü yapılan 8. Olağan Kurultayı sonrası dün akşam ilk PM toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni Genel Başkan Zeki Çeler ve 50 kişilik PM’nin, “Genel Sekreter ve MYK seçimi” gündemiyle gerçekleştirdiği toplantısında Genel Sekreterliğe, geçtiğimiz dönem Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Nevzat Özkunt oy birliğiyle getirildi.

MYK şu isimlerden oluştu;

Zeki Çeler (Başkan)

Nevzat Özkunt - Genel Sekreter

Dr. Suphi Hüdaoğlu - Sağlık Politikaları

Erman Yaylalı - Ekonomik Kalkınma ve Yerel iş gücü politikaları

Güner Ersen - Ticaret, Yerel Sanayi ve Üretim Politikaları

Yasemin Çobanoğlu - Çevre ve İklim Politikaları

Mine Atlı - Kıbrıs ve Dış İlişkiler Sekreteri

İlke Davulcu - Basın Yayın ve Propaganda

Hasan Umur - Sivil Toplum Örgütleri

Hüseyin Hallaçoğlu - Örgütlenme Sekreteri

Evrim Hınçal - Mali Sekreter