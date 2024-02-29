13 sezon boyuncu Kelime oyunu programını sunan Ali İhsan Varol tarafından sunulan yerini İbrahim Selim'e bırakmıştı. Kendi has tarzıyla dikkat çeken sunucu fena dolandırıldı.

Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıldığını açıkladı. Başka kimsenin başına gelmemesi için süreci anlatan Varol, internet üzerinden alışveriş yaptığını ve firmanın depo ve ofis adresine gittiğinde dolandırıldığını fark ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Varol, "Dolandırıldık… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM’nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hâlâ aktif. Biz yandık siz yanmayın…" dedi.