Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.08.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Zeytinlik'te bir ikametgahın bahçesinde bulunan yüzme havuzunda yüzmekten olan 4 yaşındaki çocuğun, havuzun açık konumda bulunan tahliye borusuna sağ elini bileğine kadar sokması sonucu eli sıkışmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine olay yerine intikal eden polis ve İtfaiye ekipleri tarafından çocuğun elinin sıkışmış olduğu boru kırılarak çocuk kurtarılmıştır. Kurtarılan çocuk, bileğindeki sıkışıp kalan boru parçası çıkarılmak ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Girne Dr. Akçiçek Hastanesine sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.