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Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Lider Galatasaray ise aynı haftada sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 71 puana yükseldi ve 74 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Anderson Talisca, Alex de Souza'dan sonra Fenerbahçe formasıyla Sivasspor'a frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

Sivasspor'da Radakovic, 85. dakikada yaptığı faulde son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

57. dakikada Efkan Bekiroğlu uzak mesafeden sert şutunda Livakovic'i avladı. Maçın 90. dakikasında Tadic uzak mesafeden ayak içi vuruşundaki golüyle skoru tayin etti.

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 31. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya geldi.

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