Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısında bulunarak tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram temenni etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Öztürkler, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyen Öztürkler, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla, bayramın sevgi, hoşgörü ve dayanışma içinde kutlanmasını diliyorum.” dedi.

Bayramları “paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel şekilde yaşandığı zamanlar” olarak değerlendiren Öztürkler, ihtiyaç sahiplerini gözetme, dayanışmayı güçlendirme ve kardeşlik bağlarını pekiştirmenin mübarek günlerin en önemli değerleri arasında olduğunu vurguladı. Öztürkler, halkın destek ve yardımlaşma anlayışıyla daha da kenetlenmesini, ortak değerler doğrultusunda geleceğe birlikte yürünmesini diledi.

Öztürkler mesajında, “Bu bayram vesilesiyle, farklı coğrafyalarda yaşayan tüm Müslümanların bir araya gelerek manevi bağlarını daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bütünlüğü, bayramın coşkusuyla daha da pekişecektir. Dualarımızın kabul olmasını, huzur ve refahın daim olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram temenni ediyorum. Kurban Bayramı’nın barış, bereket ve kardeşlik getirmesi temennisiyle, herkesin sevdikleriyle birlikte güzel ve anlamlı bir bayram geçirmesini dilerim.” ifadelerine yer verdi.