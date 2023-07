Öztürkler mesajınjda şunları söyledi:

Kıbrıs Türkü, uzun yıllar bu topraklarda özgürlüğü kısıtlanmış bir şekilde can ve mal güvenliği olmadan, esaret altında yaşamak zorunda bırakılmıştır.

1950’lerin ortasından itibaren birçok kez Kıbrıs Türkü’nün canına ve malına kast etmiş olan Kıbrıs Elenizm’inin, Kıbrıs Türkü’ne karşı 1963 sonrası başlattıkları saldırılar, toplu katliamlar, baskılar ve zulümlerle 1960 Cumhuriyeti’ndeki haklarımız, 3 yıl içerisinde ortadan kaldırılmak istenmiştir.

Olmayacak bir halay peşinde adayı Yunanistan’a bağlamak uğruna uluslararası hukuku ve Kıbrıs Türkü’nün anlaşmalardan kaynaklanan haklarını oldubittiye getirerek ortadan kaldırmak isteyen bu faşist zihniyete karşı halkımız, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile güçlü bir mukavemet göstermiş, onurlu bir varoluş mücadelesi vermiştir.

Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinde emsaline az rastlanan Şanlı Baf Direnişi, Erenköy Direnişi gibi gerçek kahramanlık ve fedakârlık destanlarının yazıldığı onurlu bir tarihe sahibiz. Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesinde Muratağa, Atlılar, Sandallar, Geçitkale ve Boğaziçi katliamlarda katledilen insanlarımızın acı hatıraları halen belleklerimizdedir.

Binlerce insanımız, evlerinden göç etmeye zorlanmış, yıllarca gettolarda yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Bu topraklarda, gelecek nesillerin güven içinde özgürce yaşaması uğruna hayatlarının baharında16 yaşında mücahit olan çocuklar, yüksek öğrenimini bırakıp vatan savunmasına koşan gençler, cephede görev yapan kadınlarımız ve Mehmetçiğimiz ile tek yürek olunmuş, onurlu bir varoluş mücadelesi ortaya konmuştur. Bu günlere gelmek kolay olmamıştır.

"TÜRKİYE’NİN KARARLI DURUŞU SAYESİNDE, YARIM ASIRDIR, KIBRIS’TA SULH VARDIR”

15 Temmuz 1974 tarihinde EOKA B Tedhiş örgütünün adada başlattığı darbe girişimi ile Kıbrıs’ta yeniden huzur bozmuş, Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğini bir kez daha tehdit eden fiili bir durum ortaya çıkmıştır. Bu durum karşısında uluslararası antlaşmalardan doğan hakkı ile Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Ada da akan kanı durdurmak, sulhu sağlamak, Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğini korumak için 20 Temmuz 1974 tarihinde Mutlu Barış Harekâtı’nı gerçekleştirmiştir.

O zor şartlardan bu günlere gelmemizde, varoluş mücadelemizin zafere ulaşmasında ve milli davamızın savunulmasında mukavemetçi halkımızın çok büyük fedakarlıkları vardır. Bizlere düşen en kutsal görev, bu onurlu mücadeleye yakışır şekilde ülkemizi dünden daha iyi bir noktaya, daha güzel yarınlara taşımaktır. Bu bilinç ve gururla devletimize sahip çıkıyor, daha güçlü bir KKTC için çalışıyoruz.

En karanlık günlerde, en umutsuz anlarda, her zaman maddi, manevi destekleri ile yanımızda olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı duruşu sayesinde, yarım asırdır, Kıbrıs adasında sulh vardır. Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü, 20 Temmuz tarihinde özgürlüğüne kavuşmuş, Ada da akan kan durmuştur. 20 Temmuz tarihi Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuştuğu bir dönüm noktasıdır. Özgürlüğümüzü nasıl kazandığımızı unutmadık, unutturmayacağız.

Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuşmasında büyük emekleri geçen, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Liderlerimiz Dr. Küçük ve Rauf R. Denktaş başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize esenlikler diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerimle, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuşmasının 49. yıl dönümünde tüm halkımızın ‘Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.