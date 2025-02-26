Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, BRT ekranlarında yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘18. Saat’ adlı katılarak, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu’nun Cumhuriyet Meclisi'nin davetiyle KKTC'de gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

Ziya Öztürkler, "Bu ziyaretin ana noktalarından biri Taşınmak Mal Komisyonu’nun (TMK) işlevi ve yürütülecek stratejilerdir... Konuya ilişkin toplantı yapıldı, görüşlerimizi ortaya koyduk” dedi, AKPA heyetinin TMK'yı daha iyi tanımak için çalışmalar yaptığını dile getirdi.

BRT'de yer alan habere göre, Öztürkler, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son dönemlerde KKTC'de yatırım yapan iş insanlarına yönelik tutuklamaların hukuksuz olduğu ve siyasi tutuklamalar noktasında ilerlediğini gözlemliyoruz. Bunlar gerginliği artırıcı ve KKTC'ye zarar vermeye yönelik hareketlerdir” açıklamasını yaptı.

“Hukuk yolu TMK'dır. TMK uluslararası bir hukuk yoludur” ifadelerini de kullanan Öztürkler, şöyle devam etti:

“Burada gerek malların iadesi, takası konularında TMK varken siyasi tutuklamalar yapmak gerginlik yaratmak içindir. Başbakan'ın TMK hassasiyeti ve kaynak ayırması önemli. Ciddi ödemelerin yapıldığı bir dönemde tutuklamaların yapılması manidardır. Çalışan bir TMK varken bu gibi siyasi tutuklamaların gerginliği artırıcı noktasında hemfikiriz.”