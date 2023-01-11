Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ adlı programa katıldı.

Meclis Başkanı Töre, Asya Parlamenterler Asamblesi 13. Genel Kurul toplantısı kapsamındaki temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a konukseverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Azerbaycan ve Türkmenistan’ın Meclis Başkanları ile görüştüğünü ifade eden Töre, “İki Meclis Başkanıyla da temasların sürmesi kararı aldık” dedi.

Töre, önümüzdeki günlerde karşılıklı ziyaretlerin gündeme gelebileceği bilgisini de paylaştı.

Kaynak: BRT