Töre, burada yaptığı konuşmada, üretim merkezi olan bir bölgede böylesine güzel etkinliklerin yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üreten insanlarla ve halkın içinde olmanın gelenekleri olduğunu vurgulayan Töre, üretimi her zaman desteklemeye ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Eko Gün’ün gerçekleşmesi adına başta Belediye olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Töre: “Üreten bir halkız. Toprağı seven bir halkız. Toprağı sadece vatan, millet ve bayrağımız diyerek sevmiyoruz. Üretim de yapıyoruz” dedi.

Töre, hükümetin de devletin de “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarına uymak için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade ederek hep birlikte el birliği ile daha ileri yol almak için çalışacaklarını belirtti.