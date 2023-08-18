Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, göreve yeni atanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç’ı kabul etti.
Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Başkan Töre, Tümgeneral Kılınç’a görevinde başarılar diledi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, göreve yeni atanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç’ı kabul etti.
Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Başkan Töre, Tümgeneral Kılınç’a görevinde başarılar diledi.
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