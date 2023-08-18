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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre , göreve yeni atanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ’ı kabul etti.

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