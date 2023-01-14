- ÖZEL HABER

O isim isyan etti: Daha iyisini ben yaparım diyorsanız gelin... O isim isyan etti: Daha iyisini ben yaparım diyorsanız gelin...

Yeni asgari ücreti daha eline alamayan vatandaş zam yağmuruna tutuldu.

Sigaranın ardından bir zam da Kıbrıslıların en çok sevdiği ürünlerden biri olan boliefe geldi.

Zwan marka bolief 6 TL birden zamlandı.