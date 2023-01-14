- ÖZEL HABER
Yeni asgari ücreti daha eline alamayan vatandaş zam yağmuruna tutuldu.
Sigaranın ardından bir zam da Kıbrıslıların en çok sevdiği ürünlerden biri olan boliefe geldi.
Zwan marka bolief 6 TL birden zamlandı.
- ÖZEL HABER
Yeni asgari ücreti daha eline alamayan vatandaş zam yağmuruna tutuldu.
Sigaranın ardından bir zam da Kıbrıslıların en çok sevdiği ürünlerden biri olan boliefe geldi.
Zwan marka bolief 6 TL birden zamlandı.
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