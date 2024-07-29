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Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Koşuya tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı davetlidir.

Müsabaka katılım şartları ve müracaat formuna KKTC Atletizm Federasyonu Resmi İnternet Sitesi Duyurular bölümünden ( www.ktaf.org.tr ) ve Resmi Sosyal Medya hesaplarından (Facebook-Instagram) ulaşılabilecektir.

Müsabaka bitiminde dereceye giren sporcular için Mücahitler Sitesinde ödül töreni icra edilecektir.

Mukavemet Yol Koşusu, 1 Ağustos 2024 tarihi 06.00’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı önünden başlayacak, Mücahitler Sitesi TMT Dernek Binası önünde 09.00’da tamamlanacak olup toplam 16 km olarak koşulacaktır.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kapsamında; Erkek ve Kadın Kategorilerinde (19-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, ve 60 yaş üstü) Mukavemet Yol Koşusu icra edilecektir.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan koşuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

1 Ağustos 2024 sabahı saat 06.00’da başlayacak olan 16 kilometrelik koşu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı önünden start alacak. Koşucular, Mücahitler Sitesi TMT Dernek Binası önünde saat 09.00’da finiş çizgisine ulaşacak.

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