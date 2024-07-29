1 Ağustos 2024 sabahı saat 06.00’da başlayacak olan 16 kilometrelik koşu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı önünden start alacak. Koşucular, Mücahitler Sitesi TMT Dernek Binası önünde saat 09.00’da finiş çizgisine ulaşacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan koşuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kapsamında; Erkek ve Kadın Kategorilerinde (19-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, ve 60 yaş üstü) Mukavemet Yol Koşusu icra edilecektir.
Mukavemet Yol Koşusu, 1 Ağustos 2024 tarihi 06.00’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı önünden başlayacak, Mücahitler Sitesi TMT Dernek Binası önünde 09.00’da tamamlanacak olup toplam 16 km olarak koşulacaktır.
Müsabaka bitiminde dereceye giren sporcular için Mücahitler Sitesinde ödül töreni icra edilecektir.
Müsabaka katılım şartları ve müracaat formuna KKTC Atletizm Federasyonu Resmi İnternet Sitesi Duyurular bölümünden (www.ktaf.org.tr) ve Resmi Sosyal Medya hesaplarından (Facebook-Instagram) ulaşılabilecektir.
Koşuya tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı davetlidir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.